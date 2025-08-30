Villa Río Bermejito avanza en infraestructura hídrica con la construcción de una nueva alcantarilla

La Municipalidad de Villa Río Bermejito, bajo la gestión de Omar Reis, avanza en su plan de fortalecimiento de la infraestructura urbana con la construcción de una nueva alcantarilla en el barrio La Playa. La obra, que comenzó días atrás, busca dar una respuesta concreta a una problemática que afecta a los vecinos desde hace años: el deficiente escurrimiento de aguas pluviales y el riesgo de anegamientos en temporadas de fuertes lluvias.

Una obra clave para prevenir inundaciones

El proyecto forma parte de un plan integral de mejoramiento hídrico que la comuna viene impulsando en distintos sectores de la localidad. En esta oportunidad, la nueva alcantarilla permitirá optimizar el sistema de drenaje, reduciendo la acumulación de agua en calles y pasajes del barrio, lo que históricamente ha generado inconvenientes en la movilidad de vecinos y vehículos, además de problemas sanitarios vinculados al estancamiento de agua.

“Con esta obra buscamos garantizar mayor seguridad para la comunidad y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Prevenir inundaciones significa también cuidar la salud y la tranquilidad de las familias de La Playa y de toda Villa Río Bermejito”, señalaron desde el municipio.

Inversión y compromiso comunitario

La construcción de la alcantarilla se enmarca en una política municipal orientada a la adaptación frente a fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes en la región. La gestión de Reis destacó que la iniciativa representa una inversión estratégica, ya que no solo resuelve un problema puntual del barrio, sino que fortalece la resiliencia urbana de la localidad en su conjunto.

Vecinos del barrio La Playa expresaron su satisfacción al ver el inicio de los trabajos. “Cada vez que llovía fuerte, era un sufrimiento salir de casa. Ahora sentimos que se nos escucha y que hay una solución de fondo”, comentó una vecina de la zona.

Una política de obras con visión a futuro

El municipio anticipó que esta no será la única obra hídrica de la gestión. El objetivo es avanzar en distintas intervenciones en barrios que presentan dificultades similares, apostando a un crecimiento urbano ordenado y con infraestructura adecuada para el bienestar de todos.

“La construcción de la alcantarilla es un paso más en la consolidación de una Villa Río Bermejito preparada para el futuro, donde el desarrollo urbano vaya de la mano con la seguridad, la salud y la calidad de vida de cada ciudadano”, destacaron desde la comuna.