Colonia Elisa participó de la capacitación sobre la Boleta Única de Papel que se implementará en las elecciones nacionales

El Municipio de Colonia Elisa acompañó este jueves la capacitación sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), organizada por el Juzgado Federal con Competencia Electoral del Chaco, en el marco de la preparación para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, donde este nuevo sistema será utilizado por primera vez en todo el país.

Una jornada abierta a la comunidad

La actividad tuvo lugar en la E.E.S. N° 20 “Islas Malvinas”, donde se dieron cita vecinos y vecinas de la localidad, junto con autoridades educativas, municipales y representantes de la Justicia Electoral. Durante el encuentro se explicaron en detalle las características de la Boleta Única de Papel, su diseño, las formas correctas de emisión del voto y los pasos a seguir dentro del cuarto oscuro.

Los asistentes también pudieron realizar prácticas simuladas, lo que permitió despejar dudas y familiarizarse con este mecanismo que busca modernizar el sistema electoral argentino, garantizando mayor transparencia y simplificación en el proceso de votación.

Un paso hacia elecciones más transparentes

La Boleta Única de Papel reemplaza al tradicional esquema de boletas partidarias, lo que implica un cambio cultural y logístico de relevancia. Cada elector recibirá una sola boleta con la oferta completa de candidatos y deberá marcar con una cruz, tilde o círculo a sus preferidos. De esta manera, se eliminan prácticas como el robo o la falta de boletas, a la vez que se reducen los costos de impresión.

El rol del municipio en la formación ciudadana

Desde el Municipio de Colonia Elisa destacaron la importancia de estas instancias de capacitación, ya que contribuyen a que toda la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera clara, informada y sin confusiones.

“El fortalecimiento de la democracia también depende de que cada votante tenga las herramientas necesarias para participar activamente. Por eso valoramos mucho este tipo de actividades que acercan el conocimiento y generan confianza en el proceso electoral”, expresaron desde la gestión local.

Camino al 26 de octubre

Con la mirada puesta en los comicios nacionales, la Justicia Electoral continuará replicando estas capacitaciones en distintas localidades del Chaco, con el objetivo de que la implementación de la Boleta Única de Papel se realice de manera ordenada y efectiva.

En Colonia Elisa, la jornada dejó un balance positivo, no solo por la amplia concurrencia, sino también por la participación activa de los vecinos, que demostraron interés en comprender a fondo este nuevo instrumento democrático que marcará un antes y un después en la historia electoral argentina.