Operativo sanitario en El Sauzalito: la ENASHU atendió a 634 personas con apoyo del municipio

Durante tres días, un equipo médico multidisciplinario realizó un amplio abordaje sanitario en El Sauzalito y parajes cercanos. El operativo contó con el acompañamiento del intendente Jorge Monzón y el apoyo logístico de las delegaciones municipales.

La Municipalidad de El Sauzalito, con el aval y la presencia del intendente Jorge Monzón, acompañó un importante operativo sanitario realizado por la ENASHU – Entidad Neutral de Asistencia Humanitaria, organización que desde hace más de una década brinda atención médica en zonas vulnerables del norte argentino.

Los trabajos se desarrollaron durante tres días en las distintas delegaciones municipales, desde donde la comuna facilitó infraestructura, medios de movilidad y logística para garantizar el alcance del dispositivo sanitario.

Uno de los integrantes de ENASHU recordó que el equipo nació hace casi 12 años a partir de experiencias previas en Médicos Sin Fronteras, y que desde entonces despliegan operativos en zonas del Impenetrable y otras regiones afectadas por crisis socio sanitarias o emergencias climáticas.

“Lo que hacemos es similar a un hospital con guardia: atendemos, diagnosticamos y tratamos a cada paciente. Traemos nuestra propia farmacia móvil para brindar un tratamiento completo cuando corresponde”, explicó.

Atenciones, derivaciones y articulación sanitaria

El equipo estuvo integrado por pediatras y especialistas en adultos, quienes brindaron atención primaria, diagnósticos y entrega de medicación. Cuando se detectaron casos de mayor complejidad, se articuló de inmediato con el Ministerio de Salud del Chaco para gestionar derivaciones y seguimientos.

Desde la organización destacaron el rol del municipio, que resultó “fundamental para coordinar acciones, garantizar el traslado del personal y facilitar el acceso a los parajes”.

Resultados del operativo y próximos pasos

Durante las tres jornadas, se atendió a 634 personas, entre ellas más de 300 niños y niñas, tanto de El Sauzalito como de comunidades y parajes vecinos.

Finalizado el operativo, ENASHU informó que enviará un informe preliminar a las autoridades sanitarias provinciales en los próximos días. Además, confirmaron que regresarán a la misma zona en abril de 2026, con el objetivo de continuar el seguimiento sanitario y reforzar la asistencia.

¿Qué es ENASHU?

La Entidad Neutral de Asistencia Humanitaria (ENASHU) es un grupo multidisciplinario de profesionales de la salud que realiza operativos sanitarios en regiones afectadas por catástrofes climáticas o situaciones de profunda vulnerabilidad socio sanitaria. La organización funciona a partir de donaciones de particulares y empresas, y desarrolla entre dos y tres operativos anuales en el norte argentino.