Fontana avanza con un operativo de erradicación de microbasurales en distintos puntos de la ciudad

La Municipalidad de Fontana inició la semana con un operativo de erradicación de microbasurales, en el marco de las acciones permanentes de saneamiento ambiental que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.

Durante la jornada, agentes municipales realizaron tareas de limpieza y eliminación de residuos en el barrio Independencia y sobre avenida 25 de Mayo, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales, la salud pública y el orden urbano.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas intervenciones para prevenir focos de contaminación y contribuir a una ciudad más limpia y saludable. Asimismo, recordaron a la comunidad que la formación de microbasurales afecta a todos los vecinos y vecinas.

En ese sentido, se solicitó la colaboración de la ciudadanía para no arrojar residuos en la vía pública y respetar los horarios de recolección domiciliaria, como parte de un compromiso conjunto para el cuidado del ambiente.

La gestión municipal, encabezada por el intendente Fernando Cuadra, continúa impulsando políticas de saneamiento y concientización ambiental, con el fin de fortalecer la calidad de vida en Fontana.

