El Sauzalito dio inicio a la Temporada 2026 en la Piscina Municipal

La Municipalidad de El Sauzalito realizó la apertura oficial de la Temporada 2026 de la Piscina Municipal, marcando el inicio de un nuevo espacio de recreación, deporte y encuentro para las familias de la localidad.

A pesar de las inclemencias del tiempo, la jornada se desarrolló en un clima de alegría y participación, permitiendo dar comienzo a una nueva temporada pensada para el disfrute de niños, niñas, jóvenes y adultos.

Desde el municipio, encabezado por el intendente Jorge Monzón, agradecieron el acompañamiento de padres, madres y familias, así como la participación de los niños y niñas que formaron parte del primer día de actividades.

Asimismo, se informó que la Piscina Municipal continúa abierta con los siguientes horarios:

De 17:00 a 19:00 horas : infantiles hasta 10 años

De 19:00 a 21:00 horas: jóvenes de 11 años en adelante

Desde la gestión municipal destacaron que se continúa trabajando para que cada espacio público esté al servicio de la comunidad, promoviendo el deporte, la inclusión y el bienestar de los vecinos y vecinas de El Sauzalito.