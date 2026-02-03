El Sauzalito dio inicio a la Temporada 2026 en la Piscina Municipal

626819394_122308776242223682_8922098042624774406_n

La Municipalidad de El Sauzalito realizó la apertura oficial de la Temporada 2026 de la Piscina Municipal, marcando el inicio de un nuevo espacio de recreación, deporte y encuentro para las familias de la localidad.

A pesar de las inclemencias del tiempo, la jornada se desarrolló en un clima de alegría y participación, permitiendo dar comienzo a una nueva temporada pensada para el disfrute de niños, niñas, jóvenes y adultos.

Desde el municipio, encabezado por el intendente Jorge Monzón, agradecieron el acompañamiento de padres, madres y familias, así como la participación de los niños y niñas que formaron parte del primer día de actividades.

Asimismo, se informó que la Piscina Municipal continúa abierta con los siguientes horarios:

  • De 17:00 a 19:00 horas: infantiles hasta 10 años

  • De 19:00 a 21:00 horas: jóvenes de 11 años en adelante

Desde la gestión municipal destacaron que se continúa trabajando para que cada espacio público esté al servicio de la comunidad, promoviendo el deporte, la inclusión y el bienestar de los vecinos y vecinas de El Sauzalito.

Internacionales

626432341_18338599639243095_5544228564969087860_n

Fontana avanza con un operativo de erradicación de microbasurales en distintos puntos de la ciudad

627483691_122264539820167730_1478917749131186229_n

Adultos mayores de Colonia Popular participaron de una jornada recreativa en el Polideportivo Jaime Zapata

624965347_1226286929609445_8101893749510334493_n

La Municipalidad de La Escondida acompañó a las comparsas locales en el fortalecimiento del carnaval