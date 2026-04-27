Acuerdo con la Unión Europea: Chaco busca abrir mercados y potenciar exportaciones

En Buenos Aires, autoridades del Gobierno del Chaco y de la Agencia de Inversiones mantuvieron un encuentro con el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, en la antesala de la entrada en vigencia, el próximo 1° de mayo, del acuerdo entre ese bloque y el Mercosur.

La reunión, de la que participó el gobernador Leandro Zdero, se enmarca en una estrategia para fortalecer la inserción internacional de la provincia y aprovechar el nuevo escenario comercial que abre el tratado. El objetivo es ampliar mercados para la producción local y mejorar las condiciones de acceso de los productos chaqueños a Europa.

Durante el encuentro se abordaron ejes vinculados al desarrollo productivo. Uno de los puntos centrales fue la infraestructura, con la intención de posicionar al Chaco como un nodo logístico del Norte Grande y del Cono Sur , aprovechando su ubicación para el flujo comercial hacia mercados externos.

También se trabajó sobre el impulso a las exportaciones con valor agregado, con foco en el crecimiento de las industrias locales y en la reducción de barreras para la colocación de productos en el exterior.

En paralelo, se avanzó en la posibilidad de generar instancias de cooperación internacional, orientadas a canalizar asistencia técnica y financiamiento para sectores productivos estratégicos.

Como parte de esta agenda, se extendió una invitación al embajador Høeg para visitar la provincia, con el objetivo de profundizar el vínculo, propiciar contactos con el sector empresarial y mostrar el potencial productivo y cultural del Chaco.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard.