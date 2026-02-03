Margarita Belén fortaleció el Programa Municipal de Salud con una reunión de trabajo en el CIC

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, encabezó una reunión de trabajo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) con el objetivo de fortalecer y optimizar el funcionamiento del Programa Municipal de Salud.

Del encuentro participaron la presidenta del Concejo Deliberante, María de los Ángeles Fretes, la coordinadora del programa, Diana Rodríguez, y todo el personal del área, con quienes se realizó un repaso integral de las principales acciones que se desarrollan en el territorio.

Durante la reunión se destacó el rol del programa en la atención sanitaria en barrios y zonas rurales, el seguimiento permanente de pacientes, y la respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia, que incluye traslados al Hospital Eduardo Tuso.

Desde el municipio detallaron que el Programa Municipal de Salud realiza:

  • 200 visitas domiciliarias semanales a pacientes con patologías crónicas.

  • Más de 40 asistencias por semana ante llamados de urgencia y emergencia, con un promedio del 50% de los casos derivados al hospital local.

  • Entrega de medicamentos bajo prescripción médica.

  • Seguimiento de pacientes, en su mayoría adultos mayores, en articulación con el área de Desarrollo Social.

  • Captación diaria de nuevos pacientes.

Además, el servicio brinda atención en el CIC de lunes a viernes, de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas, con prestaciones de Enfermería, Farmacia y Nutrición.

Asimismo, se recordó a la comunidad que el Programa Municipal de Salud funciona las 24 horas, y que ante cualquier urgencia se pueden comunicar al 3625 524812.

Desde la gestión municipal remarcaron que estas acciones reflejan un Estado presente, comprometido con el cuidado de la salud y el bienestar de los vecinos y vecinas de Margarita Belén.

