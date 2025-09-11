Fontana avanza con trabajos de limpieza de cunetas en el barrio 50 Viviendas

La Municipalidad de Fontana continúa desarrollando tareas de mantenimiento urbano destinadas a mejorar la infraestructura y los servicios básicos en distintos sectores de la ciudad. Durante la mañana de este miércoles se llevaron adelante trabajos de limpieza de cunetas en el barrio 50 Viviendas, una intervención clave para garantizar el correcto drenaje de las aguas pluviales.

Mejorar el escurrimiento y prevenir anegamientos

Desde el municipio explicaron que el objetivo principal de estas acciones es asegurar el libre escurrimiento de los excedentes pluviales, lo que permite prevenir la acumulación de agua en días de lluvia intensa y, a la vez, mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“Un sistema de drenaje en condiciones reduce riesgos de inundaciones y facilita un escurrimiento más rápido y seguro”, indicaron los responsables de Servicios Públicos.

Pedido de colaboración a los vecinos

En paralelo a la ejecución de las obras, la Municipalidad realizó un llamado a la comunidad para que colabore en el cuidado de los desagües, evitando arrojar basura, restos de poda o cacharros que obstruyan el paso del agua.

“El trabajo es más efectivo cuando existe un compromiso compartido. La limpieza de cunetas es fundamental, pero necesitamos del acompañamiento de los vecinos para que los desagües se mantengan libres de residuos”, remarcaron desde el área municipal.

Un municipio en acción

El intendente Fernando Cuadra viene impulsando un plan integral de mejoras urbanas, con intervenciones en distintos barrios de Fontana. En este marco, la limpieza de cunetas se suma a otras obras de pavimentación, desmalezado y recuperación de espacios públicos que buscan optimizar la infraestructura urbana y garantizar mayor seguridad vial y ambiental.

El municipio recordó que estas acciones forman parte de la política de gestión que busca devolver en obras y servicios lo recaudado a través de los impuestos.

“Tus aportes vuelven en más servicios para Fontana”, reafirmaron, destacando que la planificación continuará en otros puntos de la ciudad.