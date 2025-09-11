Estudiantes de la UNNE realizan en Margarita Belén un proyecto de investigación educativa y cultural

La localidad de Margarita Belén recibió esta mañana a estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Turismo de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), quienes iniciaron un recorrido por espacios significativos como parte de un proyecto de investigación que se desarrollará en el territorio entre los meses de septiembre y noviembre.

Recorrido por espacios culturales y comunitarios

La jornada comenzó en el Museo Pedro Dowmat, donde los alumnos fueron recibidos por el coordinador del espacio. Posteriormente, visitaron instituciones y lugares emblemáticos como el Almacén Popular, la Casa de las Culturas, el Centro Integrador Comunitario (CIC) y establecimientos rurales.

El itinerario busca no solo conocer la riqueza patrimonial y cultural de la localidad, sino también establecer un vínculo directo con productores, artesanos y actores sociales, a través de entrevistas y dinámicas de intercambio que forman parte del trabajo académico.

Aprender en territorio

La propuesta tiene como eje central fortalecer la formación integral de los estudiantes, uniendo la teoría adquirida en el ámbito universitario con la práctica en contacto con la comunidad.

Desde la UNNE destacaron que estas experiencias permiten a los futuros profesionales comprender mejor la realidad socio-cultural del Chaco, así como los desafíos y oportunidades que ofrece el turismo sustentable y comunitario en localidades del interior.

Respaldo institucional y valor educativo

El Municipio de Margarita Belén acompaña y respalda la iniciativa, que fue declarada de Interés Municipal por su aporte educativo, cultural y social.

“Creemos que esta es una oportunidad valiosa no solo para los estudiantes, sino también para la comunidad local, que se visibiliza y se fortalece a través del intercambio con el ámbito académico”, señalaron desde la gestión municipal.

Un puente entre universidad y comunidad

El proyecto, que se desarrollará durante tres meses, permitirá consolidar un vínculo entre la Universidad Nacional del Nordeste y la comunidad de Margarita Belén, contribuyendo a la construcción de saberes colectivos y a la proyección del patrimonio cultural y social de la localidad.

De esta manera, la visita de los estudiantes se convierte en un hito de cooperación educativa que reafirma la importancia de abrir las puertas del territorio al aprendizaje académico, generando un impacto positivo tanto para los alumnos como para la comunidad anfitriona.