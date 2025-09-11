La escuela de taekwondo de Corzuela brilló en el Torneo Centro Chaqueño

La localidad de Corzuela volvió a destacarse en el deporte gracias a la participación de su escuela de taekwondo en el Torneo Centro Chaqueño, realizado este fin de semana en la ciudad de Resistencia.

Con un excelente desempeño, todos los competidores regresaron con medallas en las disciplinas de luchas y formas, lo que refleja el trabajo constante, la disciplina y el esfuerzo de cada uno de los atletas, así como la unión del grupo que viene consolidándose a nivel regional.

Apoyo del municipio

Desde la Municipalidad de Corzuela se acompañó a los deportistas en esta experiencia, poniendo a disposición el transporte para garantizar su participación. El objetivo, según remarcaron, es priorizar el acceso a este tipo de competencias y brindar a los jóvenes la oportunidad de representar a la ciudad en escenarios provinciales.

“Estos logros no solo son deportivos, también son un orgullo para toda la comunidad, porque muestran lo que se puede alcanzar con compromiso y dedicación”, señalaron desde el municipio.

Formación y valores

El taekwondo, además de ser un deporte de combate, es una disciplina que promueve valores como el respeto, la perseverancia, la humildad y el autocontrol, pilares fundamentales que los instructores transmiten a los alumnos en cada entrenamiento.

Los resultados obtenidos en el Torneo Centro Chaqueño son un reflejo de esa filosofía, que va más allá de las medallas y que fortalece el crecimiento personal de los jóvenes deportistas de Corzuela.

Orgullo comunitario

El regreso con premios en todas las categorías generó gran satisfacción entre las familias y la comunidad en general, que celebra la posibilidad de que Corzuela siga ganando visibilidad en el ámbito deportivo chaqueño.

La escuela de taekwondo local demuestra, una vez más, que el deporte es una herramienta poderosa para la integración social, la promoción de hábitos saludables y la construcción de ciudadanía.