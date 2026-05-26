Fontana avanza con la reubicación y mejora de una garita sobre calle Lapacho

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La Municipalidad de Fontana informó que continúan los trabajos de reubicación y puesta en valor de la garita ubicada sobre calle Lapacho al 200, con el objetivo de mejorar la comodidad y accesibilidad para los usuarios del transporte público.

Las tareas incluyen la pintura completa de la estructura metálica, carga y estampado de piso, además de la conexión con la vereda existente para garantizar accesibilidad total a vecinos y peatones.

Desde el municipio destacaron que la intervención permitirá contar con un espacio más cómodo y protegido para esperar el colectivo, especialmente durante jornadas de lluvia o altas temperaturas.

Asimismo, remarcaron que la obra fue realizada íntegramente con fondos municipales, señalando que los recursos provenientes de las tasas vuelven a los barrios mediante mejoras y trabajos de infraestructura urbana.

 

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