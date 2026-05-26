El Municipio de Margarita Belén entregó nueva indumentaria al personal de Servicios Públicos

El Municipio de Margarita Belén realizó una nueva entrega de indumentaria destinada a trabajadores del área de Servicios Públicos, en el marco de una inversión superior a los 8 millones de pesos financiada con recursos propios.

La actividad estuvo encabezada por el intendente Javier Martínez, acompañado por la presidenta del Concejo, María de los Ángeles Fretes; el secretario de Gobierno, Francisco Chacón; el secretario de Economía, Néstor Ramseyer; y el secretario de Obras Públicas, Gustavo Valussi.

La entrega incluyó borcegos, pantalones y camisas para el personal municipal, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y brindar mayor comodidad y seguridad en las tareas diarias.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la inversión forma parte de una política de acompañamiento y reconocimiento al trabajo que realizan diariamente los empleados comunales.

“Continuamos invirtiendo en mejores condiciones laborales y en más equipamiento para seguir brindando mejores servicios a toda la comunidad”, señalaron desde el Municipio.