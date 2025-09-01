Anses confirmó un aumento del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de septiembre de 2025. La medida se dispuso a través de las resoluciones 297 y 298, publicadas este lunes en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi.

El ajuste se calculó en base a la inflación de julio, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

Nuevos montos de jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $320.277,17.
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17.

Pensiones

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74.
  • Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02.

Además, los jubilados y pensionados con ingresos inferiores a $390.377,17 percibirán un bono previsional de $70.000, lo que elevará los haberes de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima con bono: $390.277,17.
  • PUAM con bono: $326.221,74.
  • PNC con bono: $294.194,02.

Asignaciones Universales

  • AUH: $115.064,72.
  • AUH por hijo con discapacidad: $374.670,30.
  • Asignación por Embarazo: $115.064,72.

Asignaciones Familiares por Hijo

  • Ingreso Grupo Familiar (IGF) hasta $860.486: $57.535,98.
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40.
  • IGF entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41.

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • IGF hasta $860.486: $187.339,36.
  • IGF entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29.
  • IGF desde $1.261.988,01: $83.644,27.

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

Los valores varían según el ingreso familiar, con montos que van desde $12.109,89 a $57.535,98. En el caso de la asignación por maternidad, se calcula en base a la remuneración bruta de la trabajadora.

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento: $67.062,91.
  • Adopción: $401.004,96.
  • Matrimonio: $100.421,34.
  • Asignación Familiar por Cónyuge: $13.955,90.

Con esta actualización, ANSES busca sostener el poder adquisitivo de sus beneficiarios en un contexto inflacionario, mientras que el bono previsional apunta a reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados con menores haberes.

