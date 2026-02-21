Se realizó una nueva jornada de Cine Familiar en Colonia Popular en el marco del Verano 2026

La Municipalidad de Colonia Popular llevó adelante una nueva edición de la propuesta “Noche de Cine Familiar”, destinada a niños y familias de la comunidad, en el marco de las Actividades Recreativas Verano 2026.

El encuentro tuvo lugar el jueves por la noche y contó con la participación de numerosos vecinos que se acercaron a compartir una velada pensada para la recreación y el disfrute en familia.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar este tipo de espacios que promueven el encuentro comunitario, la integración y el acceso a propuestas culturales durante el receso estival, especialmente orientadas a la infancia.

La iniciativa forma parte de un cronograma de actividades impulsadas durante la temporada de verano, con el objetivo de fomentar la participación, el esparcimiento y la convivencia a través de propuestas recreativas saludables.

