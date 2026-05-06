Finalizaron los trabajos en el acueducto y se normaliza el servicio

La empresa Sameep informó que este martes finalizaron los trabajos complementarios de reparación en el Primer Acueducto, ubicado a la vera del Puente Río Negro, en Barranqueras, lo que permitió restablecer progresivamente el servicio de agua potable en varias localidades del interior provincial.

Así, la prestación comenzó a normalizarse en Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi, tras la interrupción temporal del bombeo que se extendió durante varias horas para garantizar la correcta ejecución de las tareas.

Desde la empresa señalaron que estas intervenciones «forman parte de un plan de mantenimiento y mejora del sistema de abastecimiento, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y asegurar el suministro a las distintas comunidades».

Los trabajos incluyeron tareas de soldadura y la instalación de abrazaderas metálicas en el extremo de la cañería del acueducto.

Finalizada la intervención, el servicio comenzó a restituirse de manera paulatina, recuperando progresivamente la presión y el caudal habitual en las zonas alcanzadas.