Fin del paro de colectivos, desde las 14.30 se reanudó el servicio.

Este viernes, desde las 00, se cumplió una medida de fuerza organizada por la UTA Chaco, debido a la falta de pago de los salarios de los choferes.

Sin embargo, desde el Gobierno provincial confirmaron que, a partir de las 14.30 de esta jornada, comenzarán a circular nuevamente las unidades de todas las líneas urbanas e interurbanas.

Así lo confirmó el subsecretario de Transporte, Rodolfo Díaz, quien adelantó que lograron destrabar los problemas técnicos para transferir los fondos y que los trabajadores perciban sus salarios.

