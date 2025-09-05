La Conmebol descalificó a Independiente: la U de Chile avanza en la Sudamericana

La Conmebol resolvió este jueves eliminar a Independiente de la Copa Sudamericana por los graves incidentes ocurridos en el partido de vuelta frente a Universidad de Chile, en el estadio Libertadores de América.

Con esta decisión, el conjunto chileno avanza a cuartos de final, donde enfrentará a Alianza Lima a puertas cerradas en Coquimbo.

El encuentro entre Independiente y la U había sido suspendido al inicio del segundo tiempo con el marcador 1-1, resultado que favorecía al equipo chileno por la victoria 1-0 en la ida.

SANCIONES PARA AMBOS CLUBES

Además de la eliminación del Rojo, Conmebol aplicó fuertes sanciones:

Independiente: siete partidos sin público de local en torneos internacionales, siete partidos sin llevar hinchas visitantes y una multa de 250 mil dólares.

Universidad de Chile: las mismas restricciones, además de una multa de 150 mil dólares.

Estas sanciones comenzarán a regir en la llave de cuartos de final ante Alianza Lima.

LOS PLANTEOS DE INDEPENDIENTE

Desde la dirigencia de Independiente responsabilizaron a la hinchada chilena por los disturbios, acusando que desde mucho antes del inicio del partido habían destrozado instalaciones y arrojado objetos hacia la parcialidad local.

El presidente Néstor Grindetti había reclamado que el Rojo debía ser el clasificado o, en su defecto, que el partido se reanudara en una sede neutral. Sin embargo, el fallo del Tribunal fue contundente: Independiente queda afuera y la U avanza de ronda.