Femicidio de Cecilia Strzyzowski: jornada doble en la Cámara Segunda Criminal

74025w790h523c.jpg

El centro del debate gira en torno a tres videos fundamentales que el Equipo Fiscal Especial busca incorporar como prueba clave para desentrañar tanto el crimen de Cecilia como el supuesto encubrimiento posterior. La defensa de los siete imputados presentó objeciones contra estos registros, y será la magistrada Fernández quien decidirá si acepta o no los planteos.

A lo largo del día, también se espera que los abogados de los acusados presenten sus propias pruebas y estrategias, abriendo el juego a una nueva etapa del proceso. Además, podrían exponer sus teorías del caso, un paso esencial de cara a la conformación definitiva del jurado popular.

Entre los imputados se encuentran nombres conocidos por la sociedad chaqueña: César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso.

La expectativa crece en Resistencia, donde el caso sigue generando conmoción y mantiene en vilo a la comunidad, que busca respuestas y justicia para Cecilia.

 

