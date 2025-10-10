Fin de semana largo a pleno sol en todo el Chaco

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia altas temperaturas para el fin de semana largo y probabilidad de tormentas en el inicio del domingo.

Para hoy la temperatura máxima llegará a los 30 grados y la mínima en 15 grados con cielo parcialmente nublado.

El sábado la máxima ascenderá a los 34 grados y la mínima a los 19 grados, con cielo parcialmente nublado y probables tormentas aisladas por la noche.

El domingo se registrará un descenso de temperatura ya que la temperatura máxima bajará a los 26 grados y la mínima en 20 grados. Además se esperan tormentas fuertes desde la mañana y chaparrones por la noche.