Dos menores detenidos tras violento arrebato en avenida Alvear: una pareja resultó herida

El hecho ocurrió anoche en la zona sur de Resistencia. La Policía logró detener a los sospechosos y recuperar los elementos robados.

Un violento arrebato se registró alrededor de las 22 horas del miércoles sobre la avenida Alvear al 3700, en la ciudad de Resistencia. Como resultado, una pareja sufrió lesiones en ocasión de robo y fue trasladada al hospital “Luis Fleitas” de Fontana, mientras que dos adolescentes de 16 y 17 años fueron demorados por la Policía.

De acuerdo con el informe de la Comisaría Undécima Metropolitana, los agentes Cabo Primero Emmanuel Valenzuela (Cría. Puerto Vilelas) y Cabo Leonel Galarza (Cría. Sexta Rcia.) se encontraban de franco de servicio cuando advirtieron el ilícito y procedieron a interceptar a los sospechosos en la calle Mar del Plata 1150, barrio Jorge Newbery.

Los demorados fueron identificados como Enzo Adrián Canteros (16), domiciliado en el barrio La Rubita, y Yobani Benjamín Artiga (17), del barrio Luzuriaga. Ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta Honda Wave 110cc, color negra, sin dominio colocado.

Durante el procedimiento se logró recuperar una cartera tipo morral marca Lopata, un celular Motorola color azul oscuro con funda rosada, tarjetas bancarias a nombre de las víctimas, una agenda, una billetera de mujer color blanca y la suma de $215.240 en efectivo, además del vehículo utilizado para el ilícito.

Las víctimas fueron identificadas como Ivana María Chamorro (46) y Ángel Ernesto Chamorro (47), ambos domiciliados en el barrio La Ribera de Fontana. Según se informó, fueron asistidos en el hospital con lesiones leves. La denuncia fue radicada por su hijo, Matías Jesús Gómez (26).

Por disposición del fiscal en turno, los menores fueron puestos a disposición del Juzgado del Menor de Edad y la Familia, y los efectos secuestrados serán restituidos a sus propietarios. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría Tercera de Fontana por razones de jurisdicción.