La combi del grupo «La Previa»impactó contra un caballo en la Ruta 16

Un accidente de tránsito ocurrió en la noche de este viernes sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del cruce con la Ruta Provincial N° 4, cuando una combi perteneciente al grupo “La Previa” colisionó contra un equino que se encontraba suelto sobre la calzada.

El siniestro se registró cerca de las 21:30, según informaron fuentes policiales de la Comisaría de Quitilipi, dependiente de la Supervisión Zona VIII del Departamento de Zona Interior Sáenz Peña (D.Z.I.S.P.).

A raíz del impacto, uno de los ocupantes del vehículo sufrió cortes en el rostro y fue trasladado en ambulancia del hospital local para recibir atención médica.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría de Quitilipi, junto a personal de Criminalística y de la Sección Rural Machagai, quienes realizaron las pericias correspondientes. También se dio intervención al Juzgado de Paz local.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer las circunstancias del hecho y determinar la procedencia del animal involucrado.

El procedimiento estuvo a cargo del comisario Lucas Daniel Kiewczun, jefe de la Comisaría de Quitilipi.