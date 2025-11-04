Feriado bancario: Qué servicios funcionarán y cuáles no este jueves 6 de noviembre

289423w850h477c.jpg

Este jueves 6 de noviembre, las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas por la conmemoración del Día del Bancario, fecha que tiene carácter de feriado para todos los empleados del sistema financiero. La medida alcanza tanto a bancos públicos como privados, por lo que no habrá atención presencial ni gestiones en ventanilla.

Desde las entidades recordaron que los usuarios que necesiten realizar trámites presenciales o firmar documentación deberán hacerlo antes o después de la jornada, ya que el feriado no se traslada y afecta la operatoria en todo el territorio nacional.

Qué servicios seguirán disponibles

A pesar del cierre de las sucursales, los canales digitales permanecerán habilitados. Los clientes podrán efectuar pagos, transferencias, consultas y depósitos mediante homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos.

Además, continuarán operativos los puntos de extracción de efectivo con tarjeta de débito en supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Las compras con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales funcionarán con normalidad durante toda la jornada.

Las operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre como pagos automáticos o acreditaciones se liquidarán el día hábil siguiente, según informaron las cámaras compensadoras.

Qué trámites no se podrán realizar

Durante el feriado no habrá atención al público en ninguna entidad financiera, por lo que quedarán suspendidas todas las gestiones presenciales y los trámites que requieran firma o validación en ventanilla.

Tampoco se procesarán pagos de cheques, depósitos por caja ni operaciones con documentación física, que recién se reanudarán el viernes 7 de noviembre.

El origen del Día del Bancario

El Día del Bancario conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector, creada el 6 de noviembre de 1924.

El artículo 50 del convenio colectivo del gremio establece que esta jornada se considera “feriado nacional para todos los trabajadores bancarios”.

Su origen remite a las primeras huelgas de empleados del sector, especialmente la realizada el 19 de abril de 1919 en el Banco Provincia de Buenos Aires, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Aquella protesta reclamaba mejores condiciones laborales y el reconocimiento de la entonces Asociación de Empleados de Bancos, precursora de la actual organización sindical.

