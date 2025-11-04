Empleados municipales de Barranqueras, encadenados, denunciaron traslados arbitrarios y persecución laboral

Trabajadores del área de Servicios Municipales, nucleados en el gremio ASTMB, se encadenaron este martes frente al edificio comunal en reclamo por el traslado sin previo aviso a otro sector. Acusan persecución laboral y política, y exigen la intervención de la intendente Magda Ayala.

La mañana de este martes comenzó con tensión en la Municipalidad de Barranqueras, donde un grupo de cinco empleados municipales, acompañados por representantes del gremio ASTMB, protestaron frente al edificio comunal por el traslado “sin fundamentación” de su área de trabajo. Los manifestantes, que pertenecen al sector de Servicios Municipales, denunciaron que la medida constituye “una persecución laboral y política”.

“Nos están trasladando sin motivo, sin sanciones ni apercibimientos, y sin nuestro consentimiento, como establece el Estatuto Municipal en su artículo 23 inciso 4”, explicó uno de los trabajadores encadenados. “Nos quieren mandar de troperos, y nosotros no estamos capacitados para esas tareas. Yo soy hipertenso, diabético, y vengo de recuperarme de un ACV. Trabajamos toda la pandemia, y hoy este es el pago que recibimos”, agregó.

Los empleados afirmaron tener más de 15 años de antigüedad en la Municipalidad y aseguraron que la decisión del traslado no fue consultada ni cuenta con fundamento administrativo. Según señalaron, la medida se tomó luego de que algunos de ellos reclamaran públicamente por el pago de sueldos atrasados y participaran en reuniones políticas.

“Después de reclamar por nuestros salarios, empezaron a perseguirnos. Nos filmaron, nos sacaron fotos y ahora nos quieren sacar del galpón donde trabajamos hace más de 20 años”, denunciaron los manifestantes, quienes apuntaron contra el secretario de Servicios Municipales, Leandro Maciel, como principal responsable de la medida.

Durante la protesta, se hizo presente personal policial para resguardar el edificio, mientras los trabajadores permanecieron encadenados en la entrada principal. “Nosotros queremos volver a nuestro lugar de trabajo. No pedimos otra cosa más que se respeten nuestros derechos”, expresaron.

Por su parte, la titular del gremio ASTMB, Lucy Lobos, sostuvo que “la protesta va a continuar hasta que dejen sin efecto los traslados y se termine con la persecución laboral”. Además, cuestionó duramente al secretario Maciel: “Es un funcionario soberbio y atrevido. En lugar de preocuparse por castigar a los trabajadores, debería garantizar que no haya recolección de basura con camionetas particulares y sin guantes ni uniformes”.

Lobos también reclamó por la falta de un cronograma de pagos para este mes y denunció el atraso de hasta cuatro meses en el refrigerio que perciben los empleados. “La intendente tiene que dar la respuesta. Los trabajadores están cansados de los abusos y del silencio”, afirmó.

Hasta el cierre de esta edición, no hubo comunicado oficial del municipio sobre la situación ni confirmación de un esquema de pagos para los empleados municipales.