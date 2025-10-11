Feria Iberoamericana del Libro: conocé la grilla de este sábado

La Feria Iberoamericana del Libro (FIL) – Chaco 2025 se desarrolla hasta el domingo 12 de octubre en el Domo del Centenario. Se trata de uno de los eventos culturales y literarios más importantes del nordeste argentino que, en su última edición, convocó a más de 200.000 visitantes, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para lectores, autores, editoriales, docentes, estudiantes y toda la comunidad.

La programación de esta jornada iniciará a las 17. Durante el día se desarrollan talleres literarios y educativos, orientados tanto a estudiantes como a docentes y público general.Entre las 16 y las 18, se despliega una agenda técnica y profesional con la participación de universidades, investigadores y especialistas en distintas áreas.

A partir de las 18, la FIL se transforma en un escenario de expresión cultural, con presentaciones de libros, recitales poéticos, charlas históricas, debates y espectáculos artísticos.

Además, el público podrá recorrer un gran patio gastronómico, con propuestas para todos los gustos, generando un espacio de encuentro que combina cultura, entretenimiento y comunidad.

Grilla de este sábado 11 de octubre

17:00 |Espacio Magenta

Taller de Introducción a los Géneros Literarios, a cargo de Lucas Sampor, Mario Doldan y José Mazzaro. UNNE-SADE Chaco. Inscripción al mail sadefchaco@gmail.com

17:00 | Espacio Naranja

Presentación del libro Rescate de los últimos once de Pablo Famea. Editorial ConTexto

Presenta: Mario Doldán

17:00 | Espacio Violeta

Presentación del libro Donde nacen los aromas. Historias y secretos del té de María Rosa Grandes. Ediciones De la Paz

Presenta: Cilly Muller de Inda

17:00 a 19:00 | Espacio del David

Concurso Nacional de Estatuas Vivientes

18:00 | Espacio Magenta

Homenaje a Enrique Gamarra a cargo de Juan Basterra

18:00 | Espacio Violeta

DIA DE CORRIENTES | Provincia invitada

Homenaje José Gabriel Ceballos. Presentación del libro Un caudillo inolvidable. Colección La tierra sin mal – Editorial ConTexto.

19:00 | Espacio Turquesa

El show del Payaso Viruta. Espectáculo de magia, humor y destrezas

19:00 | Espacio Violeta

DIA DE CORRIENTES | Provincia invitada

Presentación del libro Guerrero solitario de Gustavo Sánchez Mariño

Presenta: Juan Mario Basterra

20:00 | Espacio Magenta

Presentación del libro Egresados de Santiago Speranza. Editorial El Ateneo

Presenta: Florencia Martínez

20:00 | Espacio Naranja

Presentación del libro Revolución interior. Pensar distinto. Sentir profundo. Vivir con propósito de Carolina Orcola. Editorial ConTexto

Presenta: Dr. César Dellamea

20:00 | Espacio Violeta

DIA DE CORRIENTES | Provincia invitada

Presentación de libro Hechizo nata de Fernanda Toccalino y Carlos Lezcano

20:30 | Espacio Turquesa

Lem.on DJ

21:00 | Espacio Naranja

Presentación del libro Raíces del alma de Julián Zini

Presenta: Marcelo Benítez

21:00 | Espacio Violeta

Sorteo de vouchers a cargo de ECOM

21:30 | Espacio Turquesa

Cristian Acosta

23:00 | Espacio Turquesa

Lem.on DJ