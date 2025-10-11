Feria Iberoamericana del Libro: conocé la grilla de este sábado
La Feria Iberoamericana del Libro (FIL) – Chaco 2025 se desarrolla hasta el domingo 12 de octubre en el Domo del Centenario. Se trata de uno de los eventos culturales y literarios más importantes del nordeste argentino que, en su última edición, convocó a más de 200.000 visitantes, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para lectores, autores, editoriales, docentes, estudiantes y toda la comunidad.
La programación de esta jornada iniciará a las 17. Durante el día se desarrollan talleres literarios y educativos, orientados tanto a estudiantes como a docentes y público general.Entre las 16 y las 18, se despliega una agenda técnica y profesional con la participación de universidades, investigadores y especialistas en distintas áreas.
A partir de las 18, la FIL se transforma en un escenario de expresión cultural, con presentaciones de libros, recitales poéticos, charlas históricas, debates y espectáculos artísticos.
Además, el público podrá recorrer un gran patio gastronómico, con propuestas para todos los gustos, generando un espacio de encuentro que combina cultura, entretenimiento y comunidad.
Grilla de este sábado 11 de octubre
Taller de Introducción a los Géneros Literarios, a cargo de Lucas Sampor, Mario Doldan y José Mazzaro. UNNE-SADE Chaco. Inscripción al mail sadefchaco@gmail.com
Presentación del libro Rescate de los últimos once de Pablo Famea. Editorial ConTexto
Presenta: Mario Doldán
17:00 | Espacio Violeta
Presentación del libro Donde nacen los aromas. Historias y secretos del té de María Rosa Grandes. Ediciones De la Paz
Presenta: Cilly Muller de Inda
17:00 a 19:00 | Espacio del David
Concurso Nacional de Estatuas Vivientes
18:00 | Espacio Magenta
Homenaje a Enrique Gamarra a cargo de Juan Basterra
18:00 | Espacio Violeta
DIA DE CORRIENTES | Provincia invitada
Homenaje José Gabriel Ceballos. Presentación del libro Un caudillo inolvidable. Colección La tierra sin mal – Editorial ConTexto.
19:00 | Espacio Turquesa
El show del Payaso Viruta. Espectáculo de magia, humor y destrezas
19:00 | Espacio Violeta
DIA DE CORRIENTES | Provincia invitada
Presentación del libro Guerrero solitario de Gustavo Sánchez Mariño
Presenta: Juan Mario Basterra
20:00 | Espacio Magenta
Presentación del libro Egresados de Santiago Speranza. Editorial El Ateneo
Presenta: Florencia Martínez
20:00 | Espacio Naranja
Presentación del libro Revolución interior. Pensar distinto. Sentir profundo. Vivir con propósito de Carolina Orcola. Editorial ConTexto
Presenta: Dr. César Dellamea
20:00 | Espacio Violeta
DIA DE CORRIENTES | Provincia invitada
Presentación de libro Hechizo nata de Fernanda Toccalino y Carlos Lezcano
20:30 | Espacio Turquesa
Lem.on DJ
21:00 | Espacio Naranja
Presentación del libro Raíces del alma de Julián Zini
Presenta: Marcelo Benítez
21:00 | Espacio Violeta
Sorteo de vouchers a cargo de ECOM
21:30 | Espacio Turquesa
Cristian Acosta
23:00 | Espacio Turquesa
Lem.on DJ