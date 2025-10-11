For Ever, obligado a ganar, va por el pasaje ante el duro Atlanta

For Ever buscará lograr la clasificación en un escenario muy complicado -por cómo se presenta la serie- cuando hoy, a las 13, visite a Atlanta en el barrio porteño de Villa Crespo, en partido único de la primera fase del Reducido de la Primera Nacional de fútbol. El árbitro será Daniel Zamora y el cotejo será transmitido por la señal de cable Directv Sports.

El «Negro» tiene desventaja deportiva por haber terminado octavo en la fase regular de la zona B ante un Atlanta que quedó segundo en la zona A. Así, el elenco chaqueño debe ganar en los 90 minutos; caso contrario, quedará eliminado ya que el empate clasifica al «Bohemio».

En ningún caso habrá penales. En cuanto al equipo, el DT Ricardo Pancaldo tendrá que realizar un cambio obligado ya que el goleador Matías «Mono» Romero sintió una molestia en el entrenamiento del miércoles y pensó que se iba a recuperar, pero en la práctica de fútbol del jueves los dolores fueron más intensos y se confirmó que tuvo una sobrecarga muscular en la pierna izquierda.

De esta manera, no fue parte de la delegación que ayer a la siesta partió en avión hacia Buenos Aires. Por él ingresará Imanol Enríquez. El marplatense volvió a jugar el domingo después de siete semanas (dejó atrás un desgarro): ingresó a los 29 minutos del complemento y marcó el gol con el que For Ever igualó 1-1 ante Morón. Será la única variante tomando como referencia el equipo que viene de jugar ante el «Gallito».

Pancaldo sostuvo la base del equipo que jugó los últimos tres partidos de la fase regular y buscará dar el golpe en Villa Crespo.

Nicolás Carpio, Jorge Zules Caicedo, Gino Barbieri, Brian Nievas, Robertino Seratto, Brian Guerra, Juan Cruz Cerrudo, Franco Perinciolo y Jesús Amarilla son los futbolistas que integrarán el banco de suplentes.

Atlanta, por su parte, llega con algo de frustración por haber sido puntero en su grupo durante buena parte del campeonato, pero no lo pudo sostener para llegar a la final por el primer ascenso (la zona la ganó Deportivo Madryn). En el cotejo anterior (0-3 ante Maipú), el DT Luis García cuidó a varios titulares que hoy volverán al equipo. Habría seis cambios: Francisco Rago por Lautaro López, Guillermo Ferracuti por Dylan Argüello, Jorge Valdez Chamorro por Fausto Montero, Federico Bisanz por Santiago Coronel, Lautaro Fedele por Nicolás Medina y Marcos Echeverría por Jonathan Bauman. El dibujo táctico: 4-2-3-1. El «Bohemio» apostó fuerte en este 2025 para lograr el ascenso y lo buscará desde este Reducido.