Hito nacional: Sáenz Peña cuenta con dos colectivos que funcionan con gas licuado

«El Chaco marca un hito en movilidad sustentable», dicen desde el Municipio de Sáenz Peña al mencionar que la ciudad ya tiene las dos primeras unidades de micros de transporte urbano de pasajeros funcionando con gas.

Sifer Gas convirtió las primeras dos unidades de la flota municipal de Sáenz Peña a GLP Automotor (GLPA), siendo la primera ciudad del país en tener ómnibus urbanos con este sistema.

Estas unidades permiten un ahorro para el Municipio porque no habrá gastos en demasía en gas-oil, desde lo ambiental, menor huella de carbono, y se estima que con 95 litros se pueden hacer dos días de recorrido por los ramales asignados. Muy pronto se sumarán las otras seis unidades de la flota, informaron.