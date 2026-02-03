Felipe inicia su traslado para comenzar su tratamiento en el Hospital Garrahan

La secretaria general de la Gobernación del Chaco, Carolina Meriño, brindó detalles sobre el operativo sanitario de alta complejidad que permitió el traslado aéreo de un bebé en estado crítico desde el norte del país hasta el Hospital Garrahan, en la provincia de Buenos Aires, mediante un trabajo coordinado entre distintas provincias.

Según explicó la funcionaria, el caso se conoció inicialmente a través de redes sociales, motivo por el cual desde el Gobierno provincial se optó por mantener la confidencialidad, dado que en un primer momento se desconocía el estado real de salud del niño. Una vez que la situación fue confirmada, se activó de inmediato el protocolo de intervención.

Por instrucciones directas del gobernador Leandro Zdero, el titular del INSSSEP, Rafael Meneses, tomó contacto con el equipo sanitario y se inició una articulación permanente para garantizar la atención y el traslado del paciente. La prioridad inicial fue estabilizar al bebé, condición indispensable para poder realizar el viaje aéreo.

Meriño explicó que el avión sanitario de la provincia del Chaco se encontraba momentáneamente fuera de servicio, ya que estaba siendo sometido a los controles técnicos y mantenimientos obligatorios en Asunción, Paraguay, lo que impedía su uso inmediato. Ante esta situación, el gobernador Zdero gestionó personalmente la colaboración del Gobierno de Corrientes, encabezado por Juan Pablo Valdés.

“Desde el viernes ya estaba a disposición la aeronave de la provincia de Corrientes, gracias a una rápida y solidaria respuesta”, destacó la secretaria general, quien subrayó la coordinación permanente entre ambos gobiernos y los equipos médicos.

El vuelo sanitario partió este lunes a las 11:15 desde la ciudad de Corrientes, con arribo estimado a Florianópolis a las 12:45, donde se realizó el transbordo del niño y la recarga de combustible. Posteriormente, la aeronave continuó hacia el aeropuerto de San Fernando, donde se preveía el arribo alrededor de las 16 horas, para luego trasladar al bebé en una ambulancia de la provincia del Chaco hasta el Hospital Garrahan.

Meriño remarcó el rol clave de los médicos aerovacuadores, quienes gestionaron los permisos aéreosanitarios y definieron cada paso del operativo, priorizando la estabilidad del paciente. “Cada movimiento fue extremadamente cuidado. Se trató de un trabajo médico y logístico de alta precisión”, afirmó.

La funcionaria agradeció especialmente al gobernador Zdero, al Gobierno de Corrientes y a todo el personal interviniente, y destacó que este episodio “demuestra que, dejando de lado cualquier diferencia, el trabajo conjunto entre provincias salva vidas”.

Finalmente, sostuvo que el derecho a la salud es una prioridad irrenunciable para el Gobierno provincial: “Cuando el Estado actúa de manera coordinada, solidaria y rápida, se pueden dar respuestas concretas en situaciones críticas”.