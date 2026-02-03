Gyoker :“La oposición no dicen de dónde saldrá la plata”

El diputado provincial Iván Gyoker cuestionó con dureza el proyecto impulsado por sectores de la oposición que propone aumentos salariales y equiparación de sueldos para la administración pública, al advertir que la iniciativa carece de sustento presupuestario y no especifica qué partidas deberían recortarse para financiarla.

Gyoker recordó que el Presupuesto Provincial fue aprobado entre octubre y noviembre, con el acompañamiento del justicialismo, el mismo espacio político que ahora impulsa la propuesta. “En ese presupuesto ya están fijadas las partidas, la pauta salarial y los recursos con los que cuenta la provincia. No es algo que salió de la nada, fue votado por quienes hoy presentan este proyecto”, subrayó.

Según explicó el legislador, solo la equiparación salarial planteada por la oposición —un incremento del 21%— implicaría un costo inmediato de 32.000 millones de pesos mensuales, sin contar la cláusula gatillo que también propone el proyecto. “Estamos hablando de un monto que equivale al 20% de la coparticipación mensual de la provincia”, detalló.

En ese sentido, Gyoker fue contundente: “Si quieren dar este aumento, tienen que decir qué áreas van a recortar. No se puede legislar seriamente sin explicar de dónde van a salir los fondos”. Y agregó que actualmente la provincia tiene más del 100% de la coparticipación comprometida solo en salarios, lo que limita cualquier margen de maniobra.

El diputado sostuvo que, si bien todos los sectores desean que los trabajadores tengan mejores ingresos, “la responsabilidad de gobernar implica administrar recursos finitos”. “Nos encantaría poder otorgar todos los aumentos que muchos necesitan legítimamente, pero los ingresos están determinados por la coparticipación y las rentas provinciales”, afirmó.

Gyoker también advirtió que este tipo de iniciativas pueden generar expectativas irreales en la población. “Cuando se toca un tema tan sensible como el salario, no se puede hacer política para la tribuna. Si no se explica cómo se financia, lo único que se logra es generar frustración y malestar”, sostuvo.

Finalmente, recordó que la Legislatura ya debatió la indexación salarial, oportunidad en la que planteó la necesidad de avanzar en una reforma integral del sistema, que permita ordenar las cuentas públicas y discutir soluciones de fondo. “Si queremos dar una discusión seria, tiene que ser completa y responsable”, concluyó.