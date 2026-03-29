Familias rurales accedieron a la titularidad de sus tierras en El Impenetrable

Tras más de cuatro décadas de espera, familias rurales del Paraje La Lagunita, cerca de Misión Nueva Pompeya, accedieron finalmente a la adjudicación de las tierras que habitan y trabajan desde hace generaciones.

El acto fue encabezado por el gobernador Leandro Zdero, junto al intendente Vicente González y la presidenta del Instituto de Tierras Fiscales, Marilyn Canata.

«LA TIERRA DEBE SER DE QUIEN LA TRABAJA»

En ese marco, el mandatario provincial destacó que muchas de las familias beneficiadas habían perdido la esperanza de regularizar su situación dominial. «Nuestra decisión es clara: la tierra debe estar en manos de quienes la trabajan y la habitan hace años», afirmó, al tiempo que remarcó la intención de revertir prácticas históricas que excluían a los pequeños productores.

Zdero subrayó además la importancia de la presencia estatal en zonas alejadas. «Estamos llegando a lugares donde durante mucho tiempo no se llegaba», sostuvo, y remarcó que muchas de estas familias «habían perdido la esperanza de que su tierra fuera valorada y regularizada».

«Queremos terminar con prácticas del pasado donde se desplazaba a los pobladores y la tierra quedaba en manos de unos pocos», afirmó el gobernador, al tiempo que señaló: «Hoy se hace justicia, entregando estas ubicaciones a vecinos y productores que hace muchos años viven y trabajan estas tierras. Pudimos avanzar con adjudicaciones concretas para los pobladores del lugar, y la verdad que compartimos un momento de mucha emoción. Sabemos que hay familias que esperaron 40 o 50 años, incluso generaciones enteras, para tener este reconocimiento».

Por su parte, el intendente González calificó el hecho como «histórico» para la región y remarcó que la seguridad jurídica sobre la tierra es clave para el desarrollo de las familias.

Por su parte, Canata explicó que el proceso de regularización continuará en la zona y en otros puntos del territorio provincial, bajo un esquema progresivo y ordenado. «La tierra es para quien la trabaja y la necesita», sostuvo, al destacar que el objetivo es garantizar un sistema transparente y equitativo.