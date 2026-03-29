Avanza la construcción de la pista aérea en Misión Nueva Pompeya para mejorar conectividad y vuelos sanitarios

El Gobierno del Chaco avanza con la construcción de la pista de operaciones del aeródromo en Misión Nueva Pompeya , una obra de infraestructura que apunta a mejorar la conectividad aérea en el norte provincial y fortalecer la respuesta sanitaria en una zona de difícil acceso.

El proyecto incluye la ejecución de la pista y el cerco perimetral, y permitirá la operación de vuelos sanitarios incluso en condiciones climáticas adversas , una necesidad clave en localidades alejadas de los principales centros de salud.

El gobernador Leandro Zdero destacó el impacto de la obra en la región y señaló que «permitirá que los vuelos sanitarios puedan operar incluso en condiciones climáticas adversas» , además de contribuir al desarrollo turístico en El Impenetrable.

Por su parte, el intendente de Misión Nueva Pompeya, Vicente González, consideró que se trata de una intervención largamente esperada. «Es una obra muy importante que beneficiará no solo a la localidad, sino a toda la zona», afirmó.

Desde la Dirección de Vialidad Provincial, su administrador Omar Canela explicó que la pista cumple con las condiciones técnicas necesarias para operar con aeronaves utilizadas tanto en traslados sanitarios como en actividades turísticas. También indicó que los trabajos se ejecutan con recursos, personal y equipos provinciales.

Si bien las lluvias registradas en las últimas semanas generaron demoras en el ritmo de obra, se prevé que, con la mejora de las condiciones climáticas, los trabajos puedan completarse hacia fines de 2026 .

La iniciativa forma parte de una serie de intervenciones orientadas a mejorar el acceso a servicios esenciales y la conectividad en la región de El Impenetrable.