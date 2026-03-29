Identificaron al conductor implicado en el siniestro vial fatal que se habría dado a la fuga

Los investigadores lograron identificar en las últimas horas al conductor del vehículo involucrado en un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este domingo y que terminó con la muerte de un joven de 25 años.

El hecho ocurrió sobre avenida 9 de Julio al 2100, donde la víctima fue embestida por un automóvil, cuyo conductor se dio a la fuga.

A partir de allí, se inició un trabajo de reconstrucción que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

Mediante el análisis de las imágenes, se pudo determinar que el vehículo sería un Fiat Cronos, localizado posteriormente en el barrio La Toma, en Barranqueras. Con esa información, los investigadores lograron individualizar a su conductor.Finalmente, el hombre fue trasladado a la dependencia correspondiente por disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.