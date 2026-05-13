Un hombre murió en un accidente sobre la Ruta Nacional 95 cerca de Tres Isletas

Un trágico siniestro vial ocurrido este lunes por la noche sobre la Ruta Nacional 95 dejó como saldo una persona fallecida y dos mujeres lesionadas.

El hecho se registró alrededor de las 20:10 a la altura del kilómetro 1123 y fue intervenido por personal de la Comisaría Tercera, dependiente de la Supervisión VII de la Policía del Chaco.

Según el informe policial, uno de los vehículos involucrados fue un automóvil Ford Fiesta color azul, conducido por M. L., quien falleció en el lugar del accidente.

En el vehículo también viajaban S. P., de 46 años, y A. M., de 19, ambas domiciliadas en Tres Isletas, quienes sufrieron lesiones y fueron trasladadas en ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

El otro vehículo involucrado fue un camión Ford Cargo 1722 blanco con acoplado, conducido por D. L., de 39 años, quien no presentó lesiones visibles.

En el lugar trabajó personal de la División Bomberos y de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial, mientras que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 3, encabezada por el fiscal Marcelo Fernando Soto.

También estuvieron presentes autoridades policiales de la Dirección General de Seguridad Interior y de Operaciones Interior supervisando las actuaciones correspondientes.