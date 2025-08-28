Falleció Juan José Stegmayer, un referente del arte chaqueño

Con profundo pesar, la comunidad cultural de Resistencia y toda la provincia del Chaco despiden a Juan José Stegmayer, destacado artista cuya obra dejó una huella imborrable en la vida artística local.

Durante años, Stegmayer contribuyó al enriquecimiento de la cultura chaqueña con su talento y creatividad. Sus obras, que abarcan diversas técnicas y expresiones artísticas, hoy adornan espacios públicos y privados de la ciudad, consolidándolo como un referente indiscutido del arte regional.

La partida del artista ha generado un sentimiento de luto entre colegas, amigos y vecinos, quienes destacan su vocación, su entrega y la inspiración que transmitía a través de su trabajo.

El servicio de sepelio se realizará hoy en el Crematorio Avellaneda, de 14 a 17 horas, brindando a la comunidad la oportunidad de despedirse de un maestro que deja un legado cultural invaluable.

La obra de Juan José Stegmayer seguirá viva en cada rincón de Chaco, recordando a todos el poder transformador del arte y la pasión de quienes lo crean.