Lionel Messi confirmó que ante Venezuela jugará su último partido oficial en la Argentina

Lionel Messi confirmó que el próximo jueves, ante Venezuela, jugará su último partido de local con la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán argentino lo admitió anoche tras el triunfo de Inter Miami ante Orlando por las semifinales de la Leagues Cup.

«Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos», lanzó Leo, consultado por el juego del jueves 4 de septiembre en el Monumental.

Y agregó: «Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará«.

La Pulga confirmó que ante Venezuela jugará su último partido de local con la Selección en las Eliminatorias. (Foto: Reuters).

Todos los partidos y los goles de Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi ganó cuatro títulos con la Selección argentina: Copa América 2021, la Finalissima ante Italia en Wembley, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024 en Miami.

La Pulga acumula 193 partidos, en los que metió 112 goles con la celeste y blanca.

El próximo desafío de Messi: último encuentro de local en Eliminatorias y rumbo a los 200 partidos

Su próximo desafío será volver a ponerse la 10 en el Monumental, en el último partido de local por Eliminatorias, frente a Venezuela.

Con 18 goles y 10 asistencias en 17 partidos con Inter Miami, y con distinciones como Mejor Jugador del Mes de la MLS en dos de los últimos tres meses y varios premios de Man of the Match, queda claro que aún tiene fútbol para rato.

En 2025, Leo disputó solo dos partidos con la Selección, ambos durante la fecha FIFA de junio. Pero de aquí a fin de año podría jugar hasta seis encuentros con la Scaloneta: los dos de la doble fecha de Eliminatorias, los dos amistosos en octubre en Estados Unidos y otros dos en noviembre, en Luanda (Angola) y Kerala (India).

Si completa todos, estará muy cerca de un nuevo hito: los 200 partidos con la Albiceleste. Actualmente, lleva 193, por lo que sumando los seis llegaría a 199, rozando el doble centenario.

Tras el triunfo de Inter Miami ante Orlando por la Leagues Cup, la Pulga se refirió al encuentro que disputará la Albiceleste ante Venezuela en el Monumental. (Foto: Reuter)

Cómo será el calendario de la Selección tras el Mundial

En 2026 habrá dos fechas FIFA, en septiembre/octubre y en noviembre, dedicadas a amistosos. La actividad por puntos se retomará en el segundo semestre de 2027, con el inicio de las Eliminatorias rumbo a 2030, un Mundial que Argentina coorganizará.

El debut de la Selección será en nuestro país, mientras que el resto de la competición se jugará en España, Marruecos y Portugal.