Puerto Eva Perón: Se Realizó Un Nuevo Operativo De Abordaje Territorial

WhatsApp Image 2025-08-28 at 10.26.28

El Ministerio de Salud de la Provincia llevó adelante un nuevo Operativo de Abordaje Territorial en el Centro de Salud de Puerto Eva Perón, acercando servicios sanitarios y acompañamiento integral a la comunidad.

La jornada se desarrolló ayer de 9 a 12 horas y contó con atenciones en medicina general, obstetricia, enfermería, pediatría, odontología y vacunación (calendario, antigripal, Qdenga y Covid-19). Además, participaron programas provinciales como Fortaleza e Incluir Salud, junto al Programa de Protección Animal “Dejando Huellas” y el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas.
El subsecretario de Redes de Salud, Marcelo Ojeda, destacó: “Estuvimos en Puerto Eva Perón, llevando adelante un operativo articulado junto a distintos ministerios de la Provincia, con el objetivo de acercar servicios, acompañamiento y soluciones concretas a la comunidad. Esta jornada reflejó la importancia del trabajo en equipo y de la presencia del Gobierno en el territorio, garantizando que cada vecino pueda acceder a sus derechos de manera más cercana y efectiva”.

El operativo fue organizado por el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes de Salud – Este, la Dirección de Región Sanitaria III, Nachec, Incluir Salud y otras áreas provinciales.

Más Noticias

539999803_1309522123869263_5030003688536972873_n

Panzardi apunta a consolidar “Vamos Chaco” y fortalecer la representación chaqueña en el Congreso

539349031_799798076047781_7377942807808988144_n

Concepción del Bermejo refuerza la educación sanitaria con charlas sobre prevención del dengue

WhatsApp Image 2025-08-28 at 08.16.05

Propuestas De Financiamiento Para Pequeños Y Medianos Productores De El Impenetrable

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-08-28 at 12.00.52

El Instituto De Vivienda Recuerda A Adjudicatarios La Importancia De Obtener El Título

WhatsApp Image 2025-08-28 at 10.26.28

Puerto Eva Perón: Se Realizó Un Nuevo Operativo De Abordaje Territorial

P1130724

Falleció Juan José Stegmayer, un referente del arte chaqueño

425402w790h442c.png

Lionel Messi confirmó que ante Venezuela jugará su último partido oficial en la Argentina

multimedia.miniatura.b4bf447dee9b0d4d.656c656363696f6e65735f6d696e6961747572612e6a7067

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones nacionales de octubre