Profundo pesar causó la muerte de Carlos Timkym, empresario del sudoeste chaqueño, quien falleció a los 58 años tras descompensarse mientras practicaba pádel en una cancha ubicada sobre la ruta Nicolás Avellaneda, cerca de Villa Fabián en las afueras de Resistencia. Se encontraba con Dylan uno de sus hijos.

Timkyw, nacido en Coronel Du Graty, era una figura muy conocida en buena parte del interior provincial. Tenía fuertes vínculos afectivos con su ciudad natal y una extensa red familiar y social en localidades como Villa Ángela, Santa Sylvina, Hermoso Campo, Presidencia Roque Sáenz Peña y también en Resistencia, donde desarrolló múltiples actividades y negocios.

Según se conoció, el empresario se desvaneció de manera repentina en medio de la práctica deportiva y todo indica que sufrió un «infarto cardíaco masivo». Hasta el momento, no trascendieron antecedentes públicos sobre problemas de salud previos.

Su esposa, Fabiana Brauer, fue una de las primeras personas en confirmar el trágico suceso. Timkyw era padre de tres hijos y deja una imagen ligada no solo al mundo empresarial, sino también al deporte, impulsor del squash en el Club de Regatas Resistencia.

Quienes lo conocieron lo describen como un hombre generoso, emprendedor, vivaz y muy hábil para los negocios, además de un apasionado por el deporte. Desde joven fue un grande protista en el Coñegio Secundario «Bernardo de Yrigoyen» y en la escuela primaria 197. Fue vinculado siempre al deporte «squash» y un permanente impulsor de la actividad física, acompañando y apoyando distintas disciplinas.

Su fallecimiento causó una fuerte conmoción en el sudoeste chaqueño y en distintos ámbitos sociales y empresariales chaqueños, donde era ampliamente reconocido .