El estreno de Pedro Llorens como entrenador del Albinegro fue con un triunfo ante el Albo. En una contienda que parecía terminar igualada sin goles, el 2 a 0 vino en una ráfaga en el descuento. De esta forma, Chaco For Ever venció a All Boys en la agonía y ganó por primera vez en el año.

El primer tiempo fue malo. Directamente sin tiros a los arcos, lo que vendría después debía ser mejor bajo todo concepto. Más allá de eso, los intentos de la complementaria tampoco fueron maravillosos. La visita probó con remates de Santiago Apa e Ignacio Palacio que atajó Nicolás Caprio.

Con goles de Pacheco y Cerrudo, Chaco For Ever venció a All Boys en la agonía

Con el correr del reloj empezó a mejorar el dueño de casa. Los tiros de media distancia de Leandro Espejo y Gonzalo Melgarejo eran un aviso para la escuadra de Floresta. Igual, el 0 a 0 parecía clavado en el Gigante de la Avenida.

Federico Benítez adicionó cinco minutos y parecía que era casi una obligación para ponerle fin a una jornada tediosa. Sin embargo, allí vino el 1 a 0. Un centro desde la derecha encontró a Espejo que la bajó de cabeza para que Ezequiel Pacheco con un frentazo vulnere a Nicolás Carrizo.

All Boys, golpeado, movió del medio y volvió al círculo central. Un remate que dio en la mano de Yago de Vito decantó en un penal para el conjunto local. Juan Cruz Cerrudo acertó desde los doce pasos. Y así, Chaco For Ever ganó agónicamente 2 a 0 para sumar la primera victoria de la temporada 2026.