MUBA: inaugurarán la muestra “El silencioso tacto de las palabras”, de la artista chaqueña Celeste Massin

El viernes 15 de mayo, a las 20.30, en la sala dos del Museo de Bellas Artes René Brusau (MUBA) inaugurarán la muestra “El silencioso tacto de las palabras”, una propuesta instalativa de la artista Celeste Massin que articula poesía, territorio, memoria y lenguaje a través de diversos soportes y materialidades. La actividad se enmarca en la selección de la Convocatoria de Proyectos Expositivos del 2026.

La exposición construye una red semántica en torno al cuerpo como territorio, la piel como límite y el tacto como frontera. En el recorrido un texto poético se despliega hacia una instalación donde se encuentra un rompecabezas incompleto de la icónica imagen de Machu Picchu: territorio conquistado y convertido en ruina, fragmentado en paisajes mínimos y piezas dispersas.

A partir de binomios conceptuales, la artista expande definiciones tomadas de la RAE, escritas con tinta natural sobre papel artesanal con semillas de hortalizas, transformando cada hoja en una huerta en potencia. La noción de frontera abandona lo abstracto para volverse tangible en el espacio expositivo, marcando físicamente una línea divisoria entre devastación y posibilidad poética.

Sobre una de las paredes, las piezas del cielo del rompecabezas componen la frase “Todo el cielo en mis ojos”, gesto que sintetiza la sensibilidad y la búsqueda conceptual de la muestra.

El diseño de montaje propone un diálogo entre fragilidad y expansión: conceptos suspendidos en el espacio, cuadros de piezas incompletas formando horizontes y una iluminación direccionada que proyecta sombras y prolonga las formas, reforzando la experiencia sensorial y simbólica de la obra.

Sobre la artista

Celeste Massin (Resistencia, 1980) es artista transdisciplinaria, curadora, escritora, gestora cultural y activista. Su producción abarca videos, fotografías, objetos, instalaciones, performances, escritura y formatos híbridos. Licenciada en Artes Visuales, realizó seminarios, talleres y programas de formación con artistas, curadores y teóricos del campo de las artes visuales y la comunicación. Fue beneficiaria de programas del Ministerio de Cultura de la Nación, becas del Fondo Nacional de las Artes y programas de investigación y producción como Presente Continuo de Fundación Williams y Fundación Bunge y Born.

Participó además en exposiciones individuales y colectivas en museos, salas, espacios emergentes y el espacio público, y sus producciones audiovisuales fueron seleccionadas en muestras y festivales nacionales e internacionales.