Energía Para Más Familias De El Impenetrable: El Gobierno Provincial Concretó Una Obra Clave En Miraflores

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura y la Subsecretaría de Energía, finalizó la obra de provisión de energía eléctrica que beneficia a familias rurales de Miraflores, desde el Paraje Las Hacheras hasta el Parque Nacional El Impenetrable, en el Departamento Güemes. El servicio es prestado por la empresa Secheep.

La intervención incluyó la construcción de 29 kilómetros de líneas de media tensión trifásica de 13,2 Kv, otros 16 kilómetros de media tensión de 7,62 Kv, más de 3 kilómetros de baja tensión y la instalación de 25 puestos de transformación, que permitirán abastecer de electricidad a 19 familias de la zona.
La obra se realizó con postes de madera tratada y estructuras de hormigón armado, lo que garantiza un servicio seguro y de calidad en un área que históricamente estuvo postergada en el acceso a la energía.
El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, destacó: “Estamos cumpliendo con uno de los compromisos más importantes de este Gobierno: llegar con obras a cada rincón de la provincia”.
De esta manera, se avanza en un tendido eléctrico que no solo brinda energía a las familias, sino que también fortalece la infraestructura necesaria para el desarrollo social, productivo y turístico de toda la región.

 

