Colonia Popular lanzó una nueva propuesta de formación con una Clínica de Pastelería Profesional

574360837_122249957396167730_8012909885521190083_n

La Municipalidad de Colonia Popular dio inicio a una nueva instancia de formación profesional, con la realización de la Clínica de Pastelería Profesional en el SUM municipal, actividad que reunió a vecinas y vecinos interesados en capacitarse en oficios gastronómicos.

A pesar de la mañana lluviosa, el encuentro se desarrolló en un ambiente cálido y participativo, donde las y los asistentes elaboraron un Mini Cake de crema y frutillas, fruta elegida por su presencia en la zona, combinando técnica, creatividad y productos locales.

La jornada estuvo a cargo de la profesora Brenda Yorg, quien compartió sus conocimientos y acompañó a cada participante en el proceso de elaboración.

Desde la gestión municipal, encabezada por la intendenta Mariela Soto, destacaron que esta propuesta forma parte del programa de capacitación y promoción del empleo local, orientado a brindar herramientas para el aprendizaje, el emprendedurismo y el desarrollo personal.

“Seguimos generando oportunidades de capacitación y acompañando a quienes apuestan a aprender, emprender y crecer”, expresaron desde el municipio.

Con esta actividad, Colonia Popular continúa fortaleciendo sus políticas de inclusión laboral y formación, apostando a una comunidad con más oportunidades y conocimiento.

 

