Estudiantes desarrollaron ideas para la puesta en valor del primer tanque de agua potable del Chaco

Como parte de sus trabajos finales de carrera, estudiantes de la carrera de Arquitectura de la UNNE desarrollaron ideas para el diseño de un Pabellón y un Museo del Agua que permita poner en valor el predio de la «Torre Tanque Elevado» ubicada en la ciudad de Resistencia, que fue la primera cisterna de agua que tuvo la provincia de Chaco. Los trabajos fueron transferidos a la empresa estatal SAMEEP.

Para el año 2025, la Cátedra de Trabajo Final de Carrera, de la «Unidad Pedagógica C», de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, resolvió trabajar con el tema «agua» como eje transversal del cursado, abordando la cuestión del agua como recurso, paisaje y ambiente.

En busca de vincular esa temática de trabajo académico con la extensión universitaria, desde el plantel docente se contactaron con autoridades de la empresa SAMEEP (Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial – de Chaco), quienes un año antes se habían acercado a la Facultad para avanzar en proyectos institucionales conjuntos en temas de interés en común.

Así, desde la Cátedra plantearon a SAMEEP que como taller acordaron el desafío de trabajar en el desarrollo de ideas para el diseño de un Museo del Agua y un Pabellón del Agua, como propuesta para visibilizar la importancia de este recurso, siendo que en la región no existen espacios construidos que muestren la relación de la ciudadanía del NEA con el agua.

Como respuesta, desde la empresa estatal propusieron poder concretar esas ideas en el predio del Tanque de Agua de la ciudad de Resistencia, que fue la primera cisterna que tuvo la provincia de Chaco.

La «Torre Tanque Elevado», ubicada en la avenida Italia y Paraguay, fue construida en el año 1927 como depósito de agua potable para la distribución en las ciudades de Resistencia y Barranqueras, y fue declarada como patrimonio histórico de la ciudad, pero actualmente se encuentra en situación de casi abandono y sin mucho aprovechamiento.

De esa forma, se empezó a gestar el proyecto “Pabellón y Museo del Agua” enfocado en la puesta en valor de la histórica Torre Tanque Elevado, propuesta en la que durante gran parte del año 2025 trabajaron doce equipos de estudiantes de la Cátedra Trabajo Final de Carrera de la FAU-UNNE.

«El Tanque Histórico está próximo a cumplir 100 años de su construcción»

Desarrollo del Trabajo

Como parte de la propuesta, el grupo de estudiantes desplegó un arduo trabajo para cumplir la premisa de diseñar por un lado un Museo del Agua como espacio físico fijo en el predio del tanque histórico, y por otra parte un Pabellón del Agua, como parte del museo, pero como un espacio efímero que se pueda armar y desmontar para ser llevado a exposiciones, charlas y otros eventos puntuales.

Cada equipo, además del proyecto digital, de manera física tenía que presentar tres maquetas, una en escala urbana, una en escala del museo y del equipamiento y una de detalles constructivos. Además, debían presentar unos paneles síntesis, en los que cuentan en una lámina la idea central del proyecto.

Para la concreción de sus propuestas, los equipos recorrieron el predio del tanque en varias oportunidades, visitaron diferentes lugares de la ciudad relacionados con el agua, y recibieron asesoramiento de profesionales de distintos campos disciplinares como patrimonio urbano, conservación del patrimonio histórico, medio ambiente, entre otros.

En diciembre del año pasado, los distintos equipos y algunos alumnos que trabajaron en forma individual, realizaron la exposición en la Facultad de las propuestas elaboradas, trabajos que recibieron destacada calificación, y que a la mayoría de les permitió alcanzar la graduación y transformarse en flamantes profesionales de Arquitectura.

En tanto, de manera reciente, como parte de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, en la sede de la empresa SAMEEP se concretó la presentación de los proyectos desarrollados como trabajos finales de carrera que abordaron la puesta en valor del tanque de agua.

En el caso del Museo del Agua, se elaboraron propuestas de un edificio fijo, construido, con subespacios, con una sala de exposición permanente, una sala de exposición transitoria, y la apoyatura de servicios, como sanitarios, administración, y complementos como espacio de gastronomía.

En tanto, para del Pabellón del Agua, se trabajaron propuestas de estructuras de 10 metros por 10 metros, con diseños creativos e innovadores, y uso de sistemas constructivos rápidos.

“Estamos muy conformes con el resultado de las propuestas desarrolladas en los trabajos finales de carrera, porque para un predio muy pequeño se pudieron hacer alternativas y propuestas muy diferentes, cada una con su impronta, y que lograron poner en valor el tanque, cuidando que el edificio nuevo no le quite protagonismo al tanque como patrimonio”, explicó el Arq. Mario Merino, docente a cargo de la Cátedra de Trabajo Final de Carrera de la FAU-UNNE.

Agregó que las iniciativas, al mismo tiempo, contribuyen en aportar a la observación del agua como un recurso esencial, pues las personas normalmente no se detienen a pensar y ver lo importante que es el agua en la vida y en el quehacer cotidiano.

«En la región no existen espacios construidos que muestren la relación de la ciudadanía del NEA con el agua»

Perspectivas

“Confiamos en que el esfuerzo realizado sea el puntapié para la concreción tanto de la revalorización del tanque histórico, así como de un Pabellón y Museo del Agua como espacios para dimensionar la importancia de este recurso en general, y en particular para las ciudades de la región”, expuso el docente.

En esa línea, comentó que, en el marco de un acuerdo formal de trabajo entre la Facultad y la empresa estatal de agua, se avanzó en la transferencia de los proyectos a SAMEEP, con el fin de que puedan ser aprovechadas como ideas de transformación del predio del tanque.

Como muestra del interés en revalorizar el tanque histórico, se buscará incorporar el predio como parte del circuito de interés de la Bienal del Chaco 2026, para que pueda ser visitado y además poder realizar allí la exposición de los proyectos elaborados para el Pabellón y Tanque de Agua.

El Arq. Merino destacó la dimensión del proyecto de revalorización del Tanque de Agua, iniciativa en la que, además de la participación de SAMEEP, se contó con la colaboración de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y profesionales de la Municipalidad de Resistencia.

Sostuvo que trabajar en la propuesta de Pabellón y Museo del Agua como herramientas o vía para poner en valor el tanque histórico, permitió cumplir con una de las premisas de trabajo de la Cátedra Final de Carrera que es propiciar una vinculación de lo académico con problemáticas del medio como estrategia para enriquecer el aprendizaje de estudiantes.

“Este enfoque de trabajo posibilita que los grupos de estudiantes tengan un cliente real, un destinatario real de sus proyectos, tengan un problema real a resolver, y si encima eso puede terminar con los proyectos transferidos a un organismo, y la posibilidad de que se concreten las iniciativas, se cierra un círculo ideal para el proceso de enseñanza-aprendizaje”, opinó.

Para concluir, expuso el deseo de que el trabajo concretado desde la Facultad pueda ser el primer paso para el inicio de acciones de transformación del predio donde se encuentra el tanque histórico, y que está próximo a cumplir 100 años.