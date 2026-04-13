Exitosa Cross Urbana 2026 en Barranqueras: deporte, familia y solidaridad en una misma jornada

La Municipalidad de Barranqueras celebró con gran convocatoria la Cross Urbana 2026, un evento deportivo que reunió a vecinos de la ciudad y de localidades cercanas en una jornada marcada por la participación comunitaria y el compromiso solidario.

La actividad se desarrolló en el marco de los 119 años de Barranqueras y tuvo un objetivo que trascendió lo deportivo: todo lo recaudado, junto a donaciones de ropa, calzado y alimentos no perecederos, fue destinado a un merendero de la costa del barrio Club Náutico, que brinda asistencia a familias de la zona y también de la Isla Santa Rosa.

Durante la jornada se realizaron distintas competencias adaptadas a todas las edades, incluyendo carreras infantiles de 300 metros y pruebas competitivas de 2 y 6 kilómetros. Además, esta edición incorporó una modalidad especial de 2 kilómetros para duplas de padre o madre con hijos, con el objetivo de fomentar la recreación familiar y el deporte compartido.

El evento fue organizado por la maratonista Blanca Sosa, con el acompañamiento de diversas áreas municipales que participaron en la logística y desarrollo de la actividad. Al cierre, se llevó a cabo la ceremonia de premiación y reconocimiento a los participantes.

Desde el municipio destacaron el trabajo conjunto que permitió concretar una nueva edición de la Cross Urbana, consolidando este tipo de propuestas como espacios de encuentro, promoción del deporte y fortalecimiento de la solidaridad en la comunidad.