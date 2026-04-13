Comienza la tercera edición del “NEO/NEA Ciencia” de la UNNE

Desde este martes 14 y hasta el 30 de abril se realizará el Simposio Virtual «NEO/NEA Ciencia» edición 2026, que busca visibilizar la producción del conocimiento científico y tecnológico de la UNNE y de otras instituciones de ciencia del país y el extranjero. Se contará con más de veinte expositores, y una amplia variedad de temáticas de relevancia actual.

Por tercer año consecutivo la UNNE realiza su «NEO/NEA Ciencia” , un simposio que se desarrollará del 14 al 30 de abril en modalidad virtual sincrónica, para compartir los avances científicos y tecnológicos, y fortalecer el vínculo con la sociedad.

El evento será transmitido desde una sala de Zoom y llegará al público de forma gratuita a través del canal del Simposio en YouTube.

La edición 2026 contará con más de veinte expositores de la UNNE, de otras universidades nacionales y del extranjero, así como también del sector empresario y del emprendedurismo.

Las conferencias serán abiertas al público en general, de acceso gratuito y con certificación por cada disertación, y se abordarán diversas temáticas relacionadas con las Ciencias de la Salud, Exactas y Naturales, Humanas y Sociales, y Tecnológicas.

El Simposio comenzará el martes 14 de abril a las 18.15 horas con la inauguración del evento a cargo del rector de la UNNE, Omar Larroza; y la presentación que realizarán la secretaria General de Ciencia y Técnica, Dra. Laura Leiva y la titular de la Coordinación General de Institutos de Investigación, Prof. Mónica Vargas.

La primera semana estará dedicada a las «Ciencias de la Salud, Ciencias Exactas y Naturales» y se concretará durante los días 14, 15, 16 y 17 de abril; la segunda semana se desarrollará los días 21, 22, 23 y 24 de abril para las «Ciencias Tecnológicas», en tanto el simposio se cerrará con la semana de las «Ciencias Humanas y Sociales» los días 27, 28, 29 y 30 de abril.

Las personas interesadas pueden inscribirse completando el formulario.

Ciencia y Comunidad

«NEO/NEA Ciencia” representa una actividad que se posicionó como una estrategia adecuada para visibilizar logros de la ciencia, pero también como espacio para favorecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad», expuso la Dra. Laura Leiva tras la aprobación del Consejo Superior de la UNNE, de la edición 2026.

“Esta propuesta invita a la comunidad a un encuentro dinámico que trasciende las barreras tradicionales de la ciencia”, señaló por su parte la Prof. Vargas. Destacó que allí “difundimos los resultados de nuestras investigaciones, posicionando a la UNNE como un puente esencial entre el hallazgo técnico y el bienestar social”.

«NEO/NEA Ciencia” … o también (es un) espacio para favorecer el vínculo entre la ciencia y la sociedad».

Agregó que también se busca despertar nuevas vocaciones y fortalecer la cultura científica en toda la región: “Quizás quienes están estudiando, terminando el secundario o que aún no saben si quieren dedicarse o no a la investigación, pueden participar”, dijo en diálogo con Radio UNNE.

“También es una excelente oportunidad para interactuar, tejer redes”, sumó al aire de la 99.7.

Fortalecer la ciencia UNNE

La iniciativa se enmarca en el Proyecto de Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Nordeste, enfocado en la difusión e internacionalización de la función científico- tecnológica. La primera edición del evento se realizó en el año 2024 y se reeditó, también con gran éxito, en el año 2025.

La Dra. Leiva resaltó el esfuerzo institucional que implica la organización del Simposio que en sus ediciones anteriores logró gran visibilidad, pero especialmente una destacada interacción con el público.

En ese aspecto, destacó que esperan que la Edición 2026 siga favoreciendo el vínculo entre quienes producen conocimiento y los distintos sectores de la comunidad que pueden aprovechar esos logros científicos y tecnológicos.

“Esta propuesta invita a la comunidad a un encuentro dinámico que trasciende las barreras tradicionales de la ciencia”.