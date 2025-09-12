Bs. As: El Gobernador Zdero Se Reunió Con El Presidente Milei

WhatsApp Image 2025-09-12 at 16.31.46

Este viernes, en Buenos Aires, el gobernador Leandro Zdero mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei, en la que se plantearon los principales desafíos económicos y financieros de la provincia, así como la necesidad de impulsar proyectos estratégicos para acompañar el ordenamiento de las cuentas públicas y el desarrollo de todos los chaqueños.

“Me reuní con el presidente Javier Milei para plantear temas vinculados a la situación económica y financiera de la provincia, como así también de proyectos que necesitamos para seguir ordenando y abrazar el crecimiento y el desarrollo de todos”, expresó Zdero tras el encuentro.
El mandatario chaqueño destacó la importancia del diálogo institucional con el Gobierno nacional y subrayó que la provincia se encuentra trabajando de manera responsable en la administración de los recursos, priorizando la salud, la educación, la seguridad y la obra pública. En ese sentido, remarcó que “cada gestión que realizamos en Buenos Aires tiene como objetivo traer respuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los chaqueños y generar más oportunidades de desarrollo productivo y social”.

Durante la reunión, se avanzó también en el logro del Segundo Acueducto, una obra que beneficiará a más de 600.000 chaqueños; y además de articular acciones conjuntas y el acompañamiento a los sectores productivos. “El camino es trabajar codo a codo, con responsabilidad y transparencia, porque los chaqueños necesitan que estemos unidos en el objetivo de sacar la provincia adelante”, concluyó el gobernador.

