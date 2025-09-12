Bs. As: El Gobernador Zdero Se Reunió Con El Presidente Milei
Este viernes, en Buenos Aires, el gobernador Leandro Zdero mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei, en la que se plantearon los principales desafíos económicos y financieros de la provincia, así como la necesidad de impulsar proyectos estratégicos para acompañar el ordenamiento de las cuentas públicas y el desarrollo de todos los chaqueños.
“Me reuní con el presidente Javier Milei para plantear temas vinculados a la situación económica y financiera de la provincia, como así también de proyectos que necesitamos para seguir ordenando y abrazar el crecimiento y el desarrollo de todos”, expresó Zdero tras el encuentro.
El mandatario chaqueño destacó la importancia del diálogo institucional con el Gobierno nacional y subrayó que la provincia se encuentra trabajando de manera responsable en la administración de los recursos, priorizando la salud, la educación, la seguridad y la obra pública. En ese sentido, remarcó que “cada gestión que realizamos en Buenos Aires tiene como objetivo traer respuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los chaqueños y generar más oportunidades de desarrollo productivo y social”.
Durante la reunión, se avanzó también en el logro del Segundo Acueducto, una obra que beneficiará a más de 600.000 chaqueños; y además de articular acciones conjuntas y el acompañamiento a los sectores productivos. “El camino es trabajar codo a codo, con responsabilidad y transparencia, porque los chaqueños necesitan que estemos unidos en el objetivo de sacar la provincia adelante”, concluyó el gobernador.