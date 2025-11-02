Este lunes comienza el pago de salarios para empleados públicos

Días atrás, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó que los sueldos correspondientes al mes de octubre, se acreditarán los días lunes 3 y martes 4 de noviembre.

El Ministerio de Hacienda comunicó el cronograma de pagos, que quedó establecido de la siguiente manera:

El lunes 3 de noviembre, se acreditarán los haberes de los jubilados, los cuales estarán disponibles para su retiro, a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, a partir de las 21 horas. Al día siguiente, podrán hacerlo por ventanilla.

El martes 4 de noviembre percibirán sus haberes los trabajadores activos del sector público, también disponibles desde las 21 horas por cajeros automáticos.

De esta manera, «el Gobierno provincial cumple en tiempo y forma con sus compromisos y reafirma la política de orden, previsibilidad y responsabilidad financiera», según señalaron.