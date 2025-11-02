Este lunes comienza el pago de salarios para empleados públicos

184206w850h563c.jpg

Días atrás, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó que los sueldos correspondientes al mes de octubre, se acreditarán los días lunes 3 y martes 4 de noviembre. 

El Ministerio de Hacienda comunicó el cronograma de pagos, que quedó establecido de la siguiente manera:

  • El lunes 3 de noviembre, se acreditarán los haberes de los jubilados, los cuales estarán disponibles para su retiro, a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, a partir de las 21 horas. Al día siguiente, podrán hacerlo por ventanilla.
  • El martes 4 de noviembre percibirán sus haberes los trabajadores activos del sector público, también disponibles desde las 21 horas por cajeros automáticos.

De esta manera, «el Gobierno provincial cumple en tiempo y forma con sus compromisos y reafirma la política de orden, previsibilidad y responsabilidad financiera», según señalaron.

Más Noticias

434789w790h398c.jpg

Boca ganó en la última jugada y lidera su zona en la Liga Profesional

184191w850h478c.jpg

Charata: un adolescente fue encontrado sin vida en una obra en construcción

434647w790h444c.jpg

Caso Cecilia Strzyzowski: las marcas de un femicidio que acabó con el poder de los Sena

Te pueden interesar

184212w850h567c.jpg

Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

184206w850h563c.jpg

Este lunes comienza el pago de salarios para empleados públicos

184209w850h478c.jpg

Detuvieron a dos pasajeros con más de 28 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia

184213w850h638c.jpg

Detuvieron a un joven que intentó agredir a su padre con un cuchillo

434789w790h398c.jpg

Boca ganó en la última jugada y lidera su zona en la Liga Profesional