Detuvieron a dos pasajeros con más de 28 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia

184209w850h478c.jpg

Efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron a dos hombres que viajaban con más de 28 kilos de marihuana ocultos en cuatro bolsos de mano, durante un control realizado sobre la Ruta Nacional Nº 11, en la localidad formoseña de General Lucio V. Mansilla.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección «Puerto Velaz» del Escuadrón 15 «Bajo Paraguay», que realizaba un operativo de control vial preventivo a la altura del kilómetro 1.103.

Durante la inspección de un colectivo de larga distancia con destino final en Corrientes, el can detector de narcóticos «Tango» marcó de manera activa cuatro bolsos que despertaron sospechas entre los uniformados. Ante la alerta, los gendarmes identificaron a dos pasajeros como propietarios del equipaje.

Con el uso del escáner de la Fuerza, los efectivos confirmaron la presencia de cuerpos irregulares en el interior de los bolsos. Al abrirlos, hallaron 28 paquetes que contenían cogollos de marihuana, con un peso total de 28 kilos 110 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal N° 2 y la Fiscalía Federal N° 2 de Formosa, se secuestró la droga, los teléfonos celulares de los detenidos y otros elementos de interés para la investigación. Ambos quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal.

184213w850h638c.jpg

374624w790h468c.jpg

184191w850h478c.jpg

184206w850h563c.jpg

184213w850h638c.jpg

434789w790h398c.jpg

374624w790h468c.jpg

