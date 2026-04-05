Este lunes 6 habrá un operativo integral en Barranqueras

La jornada estará destinada a vecinos y familias de la ciudad, quienes podrán acceder de manera gratuita a distintas asistencias y programas impulsados por organismos provinciales, en un espacio pensado para fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad, en un nuevo aniversario de Barranqueras.

Equipos del Ministerio de Salud brindarán atención primaria, controles y asesoramiento sanitario; y del Ministerio de Desarrollo Humano, con programas sociales y acompañamiento a familias. También participará la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, acercando información sobre gestiones y trámites, junto al programa Ñachec, orientados a beneficios energéticos y asistencia social.

Asimismo, se sumará Sameep, con asesoramiento sobre el servicio de agua potable; Lotería Chaqueña con propuestas institucionales y el Instituto del Deporte, promoviendo actividades físicas y recreativas.

El operativo contará además con la participación de programas como Eco Equipo y Soy Joven, que ofrecerán propuestas vinculadas al cuidado del ambiente, la participación juvenil y la concientización comunitaria.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de iniciativas buscan garantizar el acceso a servicios esenciales, promover la inclusión y dar respuestas concretas a las demandas de la ciudadanía, especialmente en fechas significativas como el aniversario de la ciudad.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad, invitando a los vecinos a acercarse y participar de esta jornada que combina servicios, actividades y celebración por un nuevo aniversario.