Choque fatal en la ruta 12: una mujer chaqueña murió y hay varios heridos graves en Misiones

Una mujer de 54 años, oriunda de la provincia de Chaco, fue identificada como la víctima fatal del siniestro vial ocurrido en Puerto Esperanza. El choque tuvo lugar sobre la ruta nacional 12. Además, otros tres ocupantes del mismo vehículo permanecen internados en terapia intensiva.

Fuentes policiales confirmaron que la mujer que falleció en el lugar fue identificada como Patricia Adriana Petruck, de 54 años, domiciliada en Resistencia, provincia de Chaco, quien conducía el automóvil Renault Logan. Tras ser examinada por el médico policial de la Unidad Regional V, los peritos determinaron que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático.

Por otra parte, los otros tres ocupantes que viajaban en el mismo automóvil continúan internados con pronóstico reservado. Todos se encuentran en la unidad de terapia intensiva en el Samic de Eldorado debido a la gravedad de las heridas que sufrieron en el impacto. Se trata de Marisol S., mayor de edad, y los menores Alejandro Rodrigo P. y Maximiliano F.

El otro rodado involucrado fue un Fiat Weekend, conducido por Bárbara P. (36), integrante de Gendarmería Nacional con prestación de servicio en el Escuadrón 10 de Eldorado.

El hecho sucedió sobre la traza de la ruta nacional 12. Las circunstancias exactas del choque todavía son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes trabajan para esclarecer las causas que provocaron la colisión.