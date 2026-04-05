Resistencia: El hockey de Regatas vivió una jornada histórica con la clínica de “Las Leonas”

Las medallistas olímpicas Lara Casas y Zoe Díaz encabezaron una capacitación de alto nivel que convocó a jugadoras y jugadores de toda la región, consolidando al club como referente del hockey en el Nordeste.

El Club Regatas Resistencia fue escenario de una jornada inolvidable con la realización de la clínica de hockey a cargo de “Las Leonas”, que contó con la destacada presencia de las jugadoras del seleccionado argentino Lara Casas y Zoe Díaz. El evento reunió a deportistas de distintos puntos de la región, en una propuesta que combinó formación, प्रेरación y contacto directo con la élite del hockey nacional.

La actividad, desarrollada con una importante convocatoria, estuvo orientada a jugadores de campo y ofreció contenidos técnicos y tácticos de primer nivel, además de espacios de intercambio donde las protagonistas compartieron sus experiencias en competencias internacionales.

Lara Casas, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y subcampeona mundial juvenil en 2023, aportó su visión del juego moderno y su recorrido en el alto rendimiento, mientras que Zoe Díaz, también integrante del equipo olímpico que obtuvo el bronce en París 2024, captó la atención de los presentes no solo por su talento, sino también por su historia, al haberse convertido en la medallista olímpica más joven en la historia argentina y ser reconocida como la mejor jugadora joven del mundo por la Federación Internacional de Hockey en 2024.

La clínica fue coordinada por Fernanda Obregón, quien junto al equipo organizador logró llevar adelante una jornada de excelencia, cuidando cada detalle y generando un entorno propicio para el aprendizaje y el crecimiento deportivo.

Uno de los aspectos más destacados del evento fue el rol del Club Regatas Resistencia como anfitrión. La institución volvió a demostrar su capacidad organizativa y su compromiso con el desarrollo del deporte, poniendo a disposición sus instalaciones y recursos para garantizar una experiencia de calidad tanto para los participantes como para los visitantes.

Desde el club resaltaron la importancia de seguir impulsando este tipo de iniciativas que acercan a referentes del deporte nacional a la comunidad local, generando oportunidades únicas de formación y fortaleciendo el crecimiento del hockey en la región.

A lo largo de la jornada se vivió un clima de entusiasmo y participación activa, donde cada ejercicio y cada consejo brindado por Las Leonas fue recibido con atención y admiración por parte de los asistentes, muchos de los cuales encontraron en esta experiencia una fuente de motivación para continuar su desarrollo deportivo.

La visita de Casas y Díaz no solo dejó enseñanzas técnicas, sino también un fuerte mensaje sobre el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo, valores que definen al seleccionado argentino y que fueron transmitidos a cada uno de los presentes.

De esta manera, el Club Regatas Resistencia reafirma su lugar como una institución clave en la promoción del hockey en el Nordeste, consolidándose como un espacio de referencia para la formación deportiva y la realización de eventos de jerarquía nacional.

La clínica de “Las Leonas” quedará en la memoria de la comunidad como una jornada histórica, que no solo elevó el nivel deportivo de los participantes, sino que también fortaleció el vínculo entre el alto rendimiento y el desarrollo local.