Tres de tres: Villa San Martín ganó en casa y ahora sale de gira

9357w850h478c.jpg

Villa San Martín metió su tercera victoria al hilo y ahora saldrá de gira. El martes por la noche venció a Fusión Riojana por 81 a 72.

Los primeros diez minutos del partido fueron mejores para la visita, que a través de las individualidades de Juan Rodríguez y Federico Bustos se llevó el tanteador de 14-20. Para el segundo cuarto, Maximiliano Martín tomó las riendas de local y ordenó su equipo. Pérez Barrios y Simondi se encargaron de poner la pelota en el aro y el encuentro se fue al descanso con largo con Villa ganando 42 a 34.

En el complemento, Vieta y Martin formaron una buena sociedad que permitió a los de Resistencia mantener un juego equilibrado y con mejores pasajes de juego que los del oeste. 59-50 para Villa.

Ya en el último cuarto, el Tricolor aprovechó el cansancio y las desprolijidades presentadas por Fusión y, mediante Gago y Vieta como guías de equipos, terminó de sellar la victoria en 81-72, siendo la tercera de forma consecutiva.

Ahora, el equipo de Japez saldrá a la ruta y visitará a Estudiantes de Tucumán, el 15 de noviembre. El 17 se medirá con Salta Basket y el 19 contra Jujuy Basket, todos a las 21:30.

